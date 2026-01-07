Prima ha cercato di uccidere la sua compagna usando un coltello, ferendola, poi si è suicidato rivolgendo l’arma contro di sé, infliggendosi un colpo alla gola. L’episodio è accaduto la notte del 5 gennaio 2026 in una abitazione di Monfalcone (Gorizia). Protagonista della vicenda un anziano, di 76 anni, che si è accanito contro la compagna di 63.

Secondo quanto si è appreso, la donna è stata colpita più volte con un coltello poi sarebbe riuscita ad allontanarsi e sarebbe stata trovata infatti a terra, sul pianerottolo, davanti all’appartamento. L’uomo, forse convinto di averla uccisa, si è dunque ferito alla gola ed è morto nell’ospedale di Cattinara, a Trieste, dove era stato portato. Le indagini sono svolte dalla Squadra mobile della Questura di Gorizia.