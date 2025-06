Un uomo anziano è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione nella tarda mattinata di oggi a Saronno, in provincia di Varese. A seguito della segnalazione al numero di emergenza 112, sono intervenuti sul posto i sanitari, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, e i carabinieri della compagnia locale. Secondo le prime ipotesi investigative, si tratterebbe di un omicidio: sul corpo della vittima sarebbero state riscontrate ferite da arma da taglio. Le indagini, ancora in corso, si stanno focalizzando sull’ambito familiare, anche se al momento non sono stati effettuati fermi. I militari stanno raccogliendo testimonianze dai vicini di casa. Il delitto si è consumato in una villetta a schiera situata alla periferia della città.