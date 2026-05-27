Tre incidenti mortali sul lavoro in Italia nelle stesse ore, e con modalità molto simili, per schiacciamento, ripropongono un’emergenza che assume i contorni di una strage strisciante ed inarrestabile. Oggi le vittime sono lavoratori ad Altopascio (Lucca), a Catania e a Cavriago (Reggio Emilia). Il primo è stato schiacciato da una pressa caduta da un porta-carichi, un transpallet. Gli altri due sono stati travolti da un muletto.

In Toscana è morto Giacomo Pucci, 30 anni, abitante a Pescia (Pistoia): secondo le prime ricostruzioni di Asl e Carabinieri, è rimasto schiacciato sotto una pressa che lui stesso movimentava con un transpallet, un muletto, dentro l’azienda di cui era dipendente ad Altopascio. I primi a soccorrerlo sono stati i colleghi. Uno ha iniziato a praticargli le manovre rianimatorie in attesa dei sanitari del 118 che hanno tentato di salvarlo ma non è stato possibile. Il medico ha constatato il decesso. Sul posto anche i Vigili del fuoco. C’è stato un sopralluogo del magistrato di turno della procura di Lucca, Antonio Mariotti, che ha disposto il sequestro dell’area in cui c’è stato l’incidente, della pressa, del muletto. La salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale San Lucca a disposizione dell’autorità giudiziaria. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Gli ispettori del Dipartimento di prevenzione della Asl hanno sentito i testimoni: all’incidente, per quanto si sa adesso, non avrebbe assistito nessuno. Appena avvisati, i familiari sono andati subito all’azienda, una ditta di circa 40 addetti che si occupa di progettazione di impianti per l’industria chimica e farmaceutica. Dopo la morte dell’operaio è scattata la protesta dei sindacati che per oggi hanno indetto un’ora di sciopero dei metalmeccanici a fine turno in tutta la provincia di Lucca.

Un secondo operaio morto a Catania

Aveva 30 anni anche l’operaio di un’azienda della logistica morto schiacciato dal muletto con cui stava operando nella zona industriale di Catania. Sul posto la Polizia di Stato e personale del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spresal) dell’Azienda sanitaria. L’area dell’incidente è stata sequestrata dalla procura catanese che ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, per omicidio colposo e disposto l’autopsia.

Morto un terzo operaio a Cavriago (Reggio Emilia)

Dinamica analoga anche per un operaio morto mentre lavorava in un’azienda di Cavriago (Reggio Emilia). È successo nel pomeriggio. Sono intervenuti i carabinieri e la Medicina del Lavoro. È stata informata la procura di Reggio Emilia e gli accertamenti sono stati avviati a partire dall’identificazione della vittima