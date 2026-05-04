Questa mattina, intorno alle 7, stava aprendo il suo bar a Rocca di Papa, vicino Roma, quando un uomo l’ha improvvisamente aggredita. Secondo quanto si apprende, l’aggressore è residente in un’abitazione vicina, dove poi si è barricato e non intenderebbe collaborare. Sul posto i carabinieri della Stazione di Rocca di Papa e della compagnia di Frascati.

Il negoziatore dei carabinieri del Gruppo di Frascati avrebbe cercato di instaurare un dialogo. Presente anche un team dell’Aliquota Primo Intervento. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118. La vittima, una 61enne, è stata trasportata in ospedale con rilevanti tumefazioni al volto, non in pericolo vita.