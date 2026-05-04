Un ragazzo di 19 anni è morto carbonizzato dopo che l’auto su cui viaggiava è finita contro un palo della luce e ha preso fuoco. È successo questa notte intorno alle 1:15 a Massa (Massa Carrara), in via degli Unni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Sconosciuta al momento l’identità della vittima.

Secondo le prime ricostruzioni, non risulterebbero coinvolti altri veicoli: si tratterebbe dunque di un incidente autonomo. All’origine dello schianto potrebbero esserci un malore o un colpo di sonno del conducente, ma saranno gli accertamenti delle autorità a chiarire con precisione la dinamica e le cause dello schianto.