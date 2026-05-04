La polizia londinese ha diffuso il video dell’arresto dell’uomo che il 29 aprile ha accoltellato due cittadini ebrei nel quartiere di Golders Green. Nel filmato si vedono i momenti concitati del fermo: l’aggressore si avvicina, viene immobilizzato con il taser e successivamente disarmato dagli agenti, che gli sottraggono il coltello prima di prenderlo in custodia.

L’uomo, identificato come Essa Suleiman, 45 anni, è stato incriminato per tentato omicidio e possesso di arma da taglio. Le due vittime sono state trasportate in ospedale e, secondo le autorità, sono attualmente in condizioni stabili.