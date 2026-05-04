Il video dell’arresto dell’accoltellatore di Londra dalla bodycam di un poliziotto
La polizia londinese ha diffuso il video dell’arresto dell’uomo che il 29 aprile ha accoltellato due cittadini ebrei nel quartiere di Golders Green. Nel filmato si vedono i momenti concitati del fermo: l’aggressore si avvicina, viene immobilizzato con il taser e successivamente disarmato dagli agenti, che gli sottraggono il coltello prima di prenderlo in custodia.
L’uomo, identificato come Essa Suleiman, 45 anni, è stato incriminato per tentato omicidio e possesso di arma da taglio. Le due vittime sono state trasportate in ospedale e, secondo le autorità, sono attualmente in condizioni stabili.