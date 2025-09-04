Di recente, in Argentina, è stato recuperato un dipinto del pittore di Bergamo Giuseppe Ghislandi, noto come Fra Galgario. Si tratta del “Ritratto di una dama”, un’opera che si pensava fosse ormai scomparsa. Il dipinto era stato rubato dai nazisti a un gallerista ebreo in Olanda durante la Seconda guerra mondiale. Dopo il sorprendente ritrovamento, l’opera è stata consegnata alla giustizia federale argentina.

Un ritrovamento inaspettato

Come riportato sul sito del quotidiano Clarín, il dipinto, scomparso 80 anni fa, è riemerso in modo del tutto inaspettato: una fotografia a colori dell’opera, infatti, è apparsa il mese scorso in un annuncio immobiliare online, pubblicato inconsapevolmente da una delle figlie di Friedrich Kadgien, ufficiale nazista, noto come “il mago delle finanze di Hitler”, in fuga dopo il crollo del Terzo Reich. All’epoca Kadgien rubò il dipinto nei Paesi Bassi occupati, sottraendolo al mercante d’arte olandese Jacques Goudstikker.

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati anche altri quadri dell’Ottocento, ora al vaglio degli esperti per verificarne la provenienza. Secondo gli inquirenti, la figlia di Kadgien, Patricia, e suo marito avrebbero nascosto l’opera quando il caso divenne pubblico. Entrambi, infatti, sono indagati per favoreggiamento. L’opera è stata infine restituita dall’avvocato della signora Kadgien, che si trovava agli arresti domiciliari dopo una prima perquisizione durante la quale non si era riusciti a trovare il quadro. Il dipinto è stato poi presentato in conferenza stampa dal tribunale di Mar del Plata. Secondo l’esperto d’arte Ariel Bassano, l’opera, datata 1710, è in buono stato di conservazione.