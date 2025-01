Due persone sono morte, un uomo e un bambino, uccise da un uomo a coltellate ad Aschaffenburg, in Baviera (Germania). L’aggressione è avvenuta nel parco Schontal, nel centro della città. Secondo i primi accertamenti, diversi sono i feriti, tra i quali due in modo grave e ricoverati in ospedale.

Le prime notizie

La polizia tedesca ha dichiarato di aver arrestato un uomo, presunto responsabile dell’attacco. Non ci sono altri sospettati, nonostante inizialmente una seconda persona sia stata fermata dalle forze dell’ordine, risultando poi estranea ai fatti e ritenuta attualmente un testimone. Ancora non chiari i motivi del gesto.