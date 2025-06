Se stai pianificando le tue vacanze estive 2025 e sogni mare cristallino, sabbia dorata e paesaggi mozzafiato, non serve volare ai Caraibi. Anche l’Europa offre angoli di paradiso che nulla hanno da invidiare alle mete tropicali. A confermarlo è la nuova classifica delle 10 migliori spiagge d’Europa stilata da European Best Destinations, che ha raccolto le opinioni di viaggiatori da tutto il mondo.

Tra calette selvagge, baie tranquille e lidi attrezzati per le famiglie, spiccano due gioielli italiani che hanno conquistato i primi posti grazie alla loro bellezza naturale e ai servizi offerti.

Come nasce la classifica delle migliori spiagge europee

European Best Destinations, una delle piattaforme più autorevoli in ambito turistico, ha analizzato migliaia di recensioni di viaggiatori internazionali per stilare la classifica aggiornata al 2025 delle spiagge più apprezzate del continente.

I criteri considerati includono:

Qualità dell’acqua e della sabbia

Accessibilità e sicurezza

Presenza di servizi

Valore paesaggistico

Esperienza complessiva dei visitatori

Il risultato? Una top 10 che rappresenta un mix perfetto di bellezza naturale e qualità dell’accoglienza, utile per chi cerca la destinazione balneare ideale per l’estate.

Classifica 2025: le 10 migliori spiagge d’Europa

Ecco l’elenco completo, dalla prima alla decima posizione, con i dettagli su cosa rende ogni spiaggia unica.

1. Port Glarokavos – Penisola di Kassandra, Grecia

In cima alla classifica troviamo Port Glarokavos, una vera laguna turchese nella penisola greca di Kassandra. Apprezzata per la sua acqua cristallina, la sabbia fine e la tranquillità anche in alta stagione, questa spiaggia è l’emblema del relax mediterraneo. Ideale per famiglie, coppie e amanti dello snorkeling.

2. Cala Brandinchi – San Teodoro, Sardegna (Italia)

Soprannominata “Piccola Tahiti”, Cala Brandinchi è la prima spiaggia italiana nella top 10. Situata a pochi chilometri da Olbia, questa baia conquista con il suo mare trasparente, le acque basse perfette per i bambini e una pineta profumata alle spalle. Un’oasi perfetta per chi cerca un equilibrio tra natura e comfort.

3. Cala Pregonda – Minorca, Spagna

Cala Pregonda è la scelta ideale per chi desidera una spiaggia selvaggia e poco affollata. Raggiungibile solo dopo una breve escursione, è celebre per la sabbia rossa e le formazioni rocciose che la proteggono dai venti. Niente bar o stabilimenti: solo natura incontaminata e tanto silenzio.

4. Cala Luna – Golfo di Orosei, Sardegna (Italia)

Seconda perla italiana in classifica, Cala Luna è un’icona della costa orientale sarda. Raggiungibile via mare o con sentieri panoramici, questa spiaggia si distingue per la sua forma a mezzaluna, le grotte naturali e le acque color smeraldo. Un luogo amato da escursionisti, fotografi e chi cerca un contatto autentico con la natura.

5. Gale Fontainhas – Algarve, Portogallo

Con le sue alte scogliere rosse e l’oceano che si infrange su una lunga distesa sabbiosa, Gale Fontainhas rappresenta il volto più spettacolare dell’Algarve. La spiaggia è perfetta per surfisti, escursionisti e chi desidera tramonti da cartolina.

6. La Pelosa – Stintino, Sardegna (Italia)

La terza spiaggia italiana nella top 10 è La Pelosa, a Stintino, un autentico paradiso caraibico in terra sarda. Le sue acque turchesi, la sabbia bianchissima e la vista sulla torre aragonese ne fanno una delle mete più ambite del Mediterraneo. Accessi limitati per proteggerne l’ecosistema: si consiglia di prenotare in anticipo.

7. Playa de Los Muertos – Almeria, Spagna

Malgrado il nome poco rassicurante (“spiaggia dei morti”), Playa de Los Muertos è un capolavoro della costa andalusa. Acque limpide, natura brulla e zero insediamenti urbani rendono questo lido un punto fermo per chi cerca una spiaggia fuori dai circuiti turistici tradizionali.

8. Assos Beach – Cefalonia, Grecia

Piccola, accogliente e romantica: Assos Beach è il cuore della cittadina omonima sull’isola di Cefalonia. Una spiaggia incastonata tra le case color pastello e il verde dei monti, con acque calme perfette per un tuffo rilassante. La destinazione ideale per una fuga in coppia.

9. Banje Beach – Dubrovnik, Croazia

A pochi passi dalle mura storiche di Dubrovnik, Banje Beach offre un mix tra cultura e mare. Molto frequentata, offre ogni tipo di servizio: ombrelloni, sport acquatici, ristoranti vista mare. Il punto forte? Il panorama unico sulla città vecchia.

10. Playa de Gulpiyuri – Asturie, Spagna

Chiude la classifica una spiaggia unica al mondo: Playa de Gulpiyuri, nell’entroterra delle Asturie. Sì, è una spiaggia senza mare: un’insenatura collegata all’oceano da un sistema sotterraneo che crea una pozza naturale con marea e onde. Riconosciuta monumento naturale, è un luogo che lascia a bocca aperta.

Perché l’Italia si conferma tra le destinazioni balneari più amate

Con tre spiagge in top 10, l’Italia – e in particolare la Sardegna – conferma la sua leadership turistica nel Mediterraneo. Cala Brandinchi, Cala Luna e La Pelosa rappresentano al meglio:

La diversità paesaggistica del nostro territorio

del nostro territorio La qualità dell’acqua e dei servizi

L’impegno nella tutela ambientale

Secondo un’analisi di ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo), le spiagge sarde continuano a registrare il più alto livello di soddisfazione tra i turisti internazionali, grazie a politiche locali di conservazione e accesso responsabile.

Cosa dicono gli studi: vacanze al mare e benessere psicofisico

Numerosi studi hanno confermato che trascorrere del tempo al mare ha effetti positivi sulla salute mentale e fisica. Una ricerca pubblicata sul Journal of Environmental Psychology ha rilevato che la vicinanza all’acqua migliora l’umore e riduce lo stress. Un altro studio dell’Università di Exeter (UK) ha dimostrato che anche solo camminare lungo la battigia riduce la pressione sanguigna e migliora la qualità del sonno.