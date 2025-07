Una donna di 55 anni è stata arrestata dalla polizia a Ostia, il quartiere romano che si affaccia sul mare. La donna si predicava santona e curava varie malattie tra cui il cancro convincendo le vittime a seguire i consigli di una presunta intelligenza artificiale chiamata “Marie” che era capace di modificare il Dna umano tramite server quantistici. Tramite la donna, decine di persone ricevevano indicazioni sanitarie arbitrarie sul dosaggio di farmaci, sulla sospensione delle cure e sulla rinuncia alle terapie oncologiche.

In un caso una donna, poi deceduta, era stata convinta ad abbandonare la chemioterapia e rifiutare interventi chirurgici. Dell’organizzazione facevano parte anche un tecnico informatico, un fisioterapista e un tesoriere, già condannati. Il giro d’affari stimato è di circa 100mila euro, anche se le cifre effettive potrebbero essere superiori.

La donna era stata condannata in via definitiva a 9 anni di reclusione per associazione per delinquere, esercizio abusivo della professione medica e morte come conseguenza di altro reato, commessi tra il 2019 e il 2021. La donna, in questo caso era stata a capo della setta “Unisono” attiva in provincia di Torino e su vari social attraverso Telegram, Whatsapp, ma anche Facebook.