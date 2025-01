Ana Zahirovic, trentunenne croata e madre di dieci figli, è stata nuovamente arrestata a Roma. Soprannominata “Lady scippo” per la lunga serie di furti e scippi compiuti in vent’anni, la donna è già stata condannata a un totale di 30 anni di carcere per circa 150 reati commessi tra Roma, Milano e altre città italiane. Tuttavia, le sue frequenti gravidanze le hanno spesso permesso di evitare la detenzione.

L’ultimo arresto è avvenuto ieri, quando i carabinieri della stazione San Lorenzo in Lucina, in servizio in borghese nel centro storico, hanno riconosciuto la donna. Dopo averla pedinata per alcuni minuti, l’hanno colta in flagrante a piazza Navona mentre rubava il portafoglio di una giornalista argentina in pensione. I militari l’hanno immediatamente bloccata e arrestata per furto.

La recidiva e il provvedimento giudiziario

Questa mattina, Zahirovic, incinta di tre mesi, è comparsa in tribunale a piazzale Clodio. Il giudice ha convalidato l’arresto, imponendole l’obbligo quotidiano di presentarsi alla polizia giudiziaria, evitando gli arresti domiciliari richiesti dalla procura. Durante l’udienza, la donna ha patteggiato una pena di 8 mesi e una multa di 200 euro. Lo scorso agosto, la donna era stata arrestata per un altro furto, ma era stata presto rilasciata perché neomamma del suo decimo figlio.