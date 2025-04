Un uomo di 32 anni di Aosta è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. E’ stata la sua compagna ad allarmarsi per alcuni messaggi ricevuti dopo un litigio, tra cui ‘ti ammazzo’, ‘ti faccio a pezzi‘, ‘sei morta’, ‘tra poco sono lì’. La donna, di 34 anni, ha raccontato di essere stata strattonata, tanto da avere riportato dei lividi sulle braccia, tra sabato e domenica scorsi, dopo l’ennesima lite. Ha inoltre riferito che, nei cinque mesi di convivenza, è stata vittima di tre episodi di violenze fisiche (colpita con schiaffi e presa per i capelli) e di una forte possessività da parte del compagno.

La denuncia e l’arresto

Una situazione che non aveva ancora avuto il coraggio di denunciare. Sino a quando ha ricevuto via messaggio le ultime minacce: lunedì una telefonata alla polizia ha fatto scattare le misure previste dal ‘codice rosso’ e il compagno è stato rintracciato e arrestato ieri pomeriggio in ‘flagranza differita’, mentre si trovava nel centro di Aosta. Ora l’uomo è in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.