Si era presa la briga di tenere la sua nipotina di dieci anni con lei, così come fanno molti altri nonni nella stagione estiva. Invece lei, una donna bosniaca di 60 anni, ha usato la bimba per chiedere l’elemosina in strada. L’episodio è emerso nell’ambito di una serie di controlli anti-accattonaggio nella zona del Porto Canale, a Cesenatico. Al fine di monitorare la situazione della piccola sono stati immediatamente informati i servizi sociali competenti per il territorio.