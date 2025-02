A Genova prende il via un’iniziativa innovativa che potrebbe rivoluzionare la vita di molti genitori: l’“Asilo di sera”. A partire dal 14 febbraio, l’asilo Yo-Yo rimarrà aperto anche dopo cena, offrendo ai genitori la possibilità di prendersi qualche ora di libertà. L’iniziativa nasce per rispondere alle esigenze di mamme e papà che, tra lavoro e impegni familiari, trovano difficile concedersi una serata fuori senza dover ricorrere a baby-sitter costose o ai nonni, che non sempre sono disponibili.

Il progetto

Il progetto, gratuito, è sostenuto dal Comune di Genova e dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, che coprirà i costi fino ad aprile. Ideato da Stradanuova Teatro Centrale, l’“Asilo di sera” prevede l’apertura dell’asilo dalle 19 alle 23, con prenotazione obbligatoria. I bambini, dai tre ai sei anni, devono arrivare già cenati poiché non verranno serviti pasti. Ogni serata può ospitare al massimo dieci bambini, seguiti da educatrici professioniste della cooperativa Tagesmutter Arcobaleno.

Non si tratta di un semplice servizio di babysitting: i bambini possono socializzare, giocare e partecipare ad attività educative, evitando di passare la serata davanti a uno schermo. Al momento dell’iscrizione, i genitori devono indicare dove trascorreranno la serata, scegliendo tra le opzioni e i locali convenzionati. Questo requisito serve per garantire la reperibilità in caso di emergenza.

Perché un asilo serale?

Michele De Negri, referente del progetto per Stradanuova, spiega: “Ci siamo accorti che molte coppie con figli piccoli hanno progressivamente rinunciato a concedersi qualche ora per loro. Passare una serata fuori comporta un’organizzazione pratica e spesso anche una spesa aggiuntiva che non tutti possono permettersi.” L’asilo serale, quindi, rappresenta una risposta concreta a questa esigenza, permettendo ai genitori di ricaricare le energie e dedicarsi un po’ di tempo.

Un’iniziativa che si diffonde in tutta Italia

L’asilo serale di Genova non è un caso isolato. In diverse città italiane, simili iniziative sono già attive da anni. A Goito, in provincia di Mantova, l’asilo comunale “La farfalla magica” ha introdotto il servizio già nel 2017. A Milano e nel Lecchese, la scuola Dadà offre il servizio serale su richiesta, mentre a Trieste l’asilo Folli Folletti garantisce l’accesso fino alle 20 e, in alcuni casi, 24 ore su 24.

A Cesano Boscone, vicino a Milano, il progetto “Stasera esco anche io” offre la cena a trenta bambini sotto i sei anni ogni venerdì, permettendo ai genitori di godersi una serata fuori. Anche a Cunardo, vicino a Varese, l’iniziativa “Mamma, papà, stasera esco” segue lo stesso principio.