Ci sono persone che si guardano allo specchio e vedono un fisico nella norma, senza eccessi di grasso visibile, senza una pancia prominente, senza i segni esteriori che solitamente si associano a un rischio cardiovascolare o metabolico elevato. Eppure dentro i loro muscoli si sta accumulando qualcosa che le analisi del sangue di routine non rilevano, che la bilancia non misura e che nessuna visita medica standard riesce a individuare senza strumentazione avanzata. Si chiama grasso intramuscolare, o intermuscular adipose tissue nel gergo scientifico, ed è uno dei fattori di rischio più sottovalutati e meno conosciuti nella medicina preventiva contemporanea.

Uno studio appena pubblicato sulla rivista Radiology, il journal ufficiale della Radiological Society of North America, ha analizzato la composizione muscolare di oltre 11.000 adulti considerati sani, utilizzando un algoritmo di intelligenza artificiale per leggere le risonanze magnetiche con una precisione impossibile all’occhio umano.

Quello che ha trovato è abbastanza sorprendente da meritare attenzione: livelli più alti di grasso nascosto nei muscoli erano sistematicamente associati a un rischio aumentato di pressione alta, glicemia instabile e profilo lipidico sfavorevole, anche in persone che non avevano nessuna diagnosi di malattia cardiovascolare o metabolica.

Cos’è il grasso nascosto nei muscoli e perché è diverso da quello visibile

Per capire il problema bisogna fare una distinzione che non è intuitiva per chi non ha una formazione medica. Il grasso corporeo che vediamo, quello sottocutaneo che si accumula sulla pancia, sui fianchi, sulle cosce, è visibile, misurabile e relativamente ben monitorato. Ma esiste un altro tipo di grasso, quello ectopico, che si deposita in tessuti che non sono progettati per contenerlo: il fegato, il cuore, il pancreas e appunto i muscoli.

Il grasso intramuscolare si infiltra direttamente tra le fibre muscolari e tra i gruppi muscolari, in modo analogo a come la marezzatura attraversa la carne bovina di alta qualità, ma con effetti molto diversi sulla salute umana. A differenza del grasso sottocutaneo, che ha una funzione di riserva energetica relativamente ben tollerata dall’organismo, il grasso infiltrato nel tessuto muscolare altera la funzionalità delle fibre muscolari, compromette la loro capacità di rispondere correttamente all’insulina e produce sostanze pro-infiammatorie che entrano nel circolo sanguigno e influenzano il metabolismo a livello sistemico.

Non si tratta di un fenomeno raro o di una condizione patologica estrema. La ricerca precedente aveva già indicato che questo tipo di accumulo è associato all’invecchiamento, al diabete di tipo 2, alle malattie cardiovascolari e alla scarsa attività fisica. Ma quello che questo nuovo studio ha reso molto più chiaro è che il fenomeno può essere presente e già metabolicamente rilevante in persone che per tutti gli indicatori tradizionali appaiono perfettamente sane.

Lo studio

La ricerca ha analizzato i dati di 11.219 adulti senza condizioni di salute note preesistenti, che avevano eseguito una risonanza magnetica corporea completa. I ricercatori hanno usato un algoritmo di deep learning, un tipo di intelligenza artificiale addestrata su enormi quantità di dati di imaging, per misurare sia la massa muscolare magra sia il grasso intramuscolare nei muscoli della colonna vertebrale, uno dei distretti muscolari più rappresentativi della composizione corporea complessiva.

I risultati hanno disegnato un quadro molto preciso. Le persone con livelli più alti di grasso nascosto nei muscoli mostravano, dopo aver controllato per età, sesso e livello di attività fisica, una prevalenza significativamente maggiore di fattori di rischio cardiometabolico. Il 16,2% del campione, persone che si consideravano sane, aveva la pressione alta non diagnosticata. L’8,5% mostrava valori di glicemia instabili non riconosciuti. Quasi la metà del campione, il 45,9%, aveva un profilo lipidico sfavorevole, con colesterolo o trigliceridi fuori range senza saperlo.

Questi numeri raccontano qualcosa di importante che va oltre il singolo studio: esiste una quota rilevante della popolazione che porta con sé fattori di rischio cardiovascolare e metabolico senza esserne consapevole, perché questi fattori non producono sintomi nelle fasi iniziali e perché i controlli medici routinari non sempre li individuano.

La massa muscolare magra: il fattore protettivo che conta soprattutto negli uomini

Lo studio non ha rilevato solo gli effetti negativi del grasso nascosto, ma anche quelli positivi di una buona massa muscolare magra. Una maggiore quantità di muscolo funzionale era associata a una minore prevalenza di rischi cardiometabolici, il che conferma e rafforza quello che la ricerca sull’esercizio fisico sostiene da anni: i muscoli non servono solo a muoversi, ma svolgono una funzione endocrina e metabolica attiva che protegge il cuore e il sistema metabolico in modo diretto.

C’è però un dato che complica il quadro e che apre domande importanti: questa protezione associata alla massa muscolare è risultata statisticamente significativa solo negli uomini, non nelle donne. Nelle donne, la massa muscolare si mantiene relativamente stabile fino alla mezza età, poi subisce un calo marcato tra i quaranta e i cinquant’anni, in concomitanza con i cambiamenti ormonali della menopausa.

I ricercatori e i cardiologi interpellati hanno ipotizzato che gli estrogeni, ormoni femminili che hanno effetti protettivi sia sulla massa muscolare sia su diversi parametri cardiovascolari, possano spiegare questa differenza. Con la menopausa, la riduzione degli estrogeni potrebbe rendere le donne più vulnerabili tanto alla perdita di massa muscolare quanto all’aumento del grasso intramuscolare, con conseguenze sulla salute cardiometabolica che emergono proprio in quella finestra di età e che richiedono attenzione specifica. È un’area in cui la ricerca deve ancora lavorare molto, ma il segnale è abbastanza chiaro da indicare che le strategie preventive per le donne in menopausa non possono essere semplicemente copiate da quelle sviluppate sulle popolazioni maschili.

Il ruolo dell’attività fisica: come si forma e come si riduce il grasso nascosto

Tra i dati emersi dallo studio, uno dei più immediatamente utili in chiave preventiva riguarda il legame tra sedentarietà e grasso intramuscolare. I partecipanti con i livelli più bassi di attività fisica mostravano sistematicamente più grasso nascosto nei muscoli e meno massa muscolare magra. Non è una sorpresa in senso assoluto, ma la quantificazione di questo legame attraverso risonanze magnetiche su un campione così ampio fornisce una base molto più solida a quello che spesso rimane un consiglio generico: muoversi fa bene.

La letteratura esistente sull’esercizio fisico e sulla composizione muscolare è abbastanza consistente su un punto: sia l’attività aerobica sia l’allenamento di forza contribuiscono a ridurre l’infiltrazione di grasso nel tessuto muscolare e a migliorare la qualità della massa muscolare, in particolare negli adulti più anziani e in chi ha già condizioni metaboliche croniche. Non si tratta di diventare atleti o di passare ore in palestra ogni giorno, ma di garantire una dose sufficiente di movimento che mantenga i muscoli attivi e funzionali.

Le linee guida dell’American Heart Association raccomandano almeno 150 minuti settimanali di attività aerobica moderata, come la camminata veloce, oppure 75 minuti di attività intensa come la corsa, distribuite nel corso della settimana. A questo si aggiungono almeno due sessioni settimanali di allenamento muscolare di intensità moderata o alta, che possono includere esercizi con i pesi, con il peso corporeo o con le bande elastiche. Sono indicazioni che esistono da anni e che questo studio, aggiungendo la dimensione del grasso intramuscolare come outcome misurato, rende ancora più concrete e ancora più motivanti.

La risonanza magnetica come nuovo strumento di prevenzione

Uno degli aspetti più innovativi di questo studio non riguarda solo i risultati ma la metodologia. L’uso dell’intelligenza artificiale per analizzare la composizione muscolare dalle risonanze magnetiche apre una prospettiva interessante nella medicina preventiva: la possibilità di usare uno strumento già ampiamente disponibile nella pratica clinica, la risonanza magnetica, per ottenere informazioni sulla composizione corporea che oggi richiedono strumenti specifici e costosi come la DEXA scan o la tomografia computerizzata.

I ricercatori suggeriscono che le risonanze magnetiche già eseguite per altri motivi potrebbero essere rianalizzate con algoritmi di intelligenza artificiale per fornire una valutazione della composizione muscolare senza procedure aggiuntive per il paziente. Questo significherebbe che qualcuno che esegue una risonanza alla schiena per un dolore lombare potrebbe ricevere, come informazione aggiuntiva e senza alcun costo extra in termini di tempo o di esposizione a radiazioni, una valutazione del proprio rischio cardiometabolico basata sulla composizione dei muscoli paravertebrali.

Non siamo ancora in quella fase: lo studio dimostra l’associazione ma sono necessarie ulteriori ricerche per definire soglie clinicamente rilevanti, per validare il metodo su popolazioni diverse e per capire come integrare questa informazione nella pratica medica quotidiana. Ma la direzione è abbastanza promettente da giustificare l’investimento nella ricerca che viene richiesto.

Cosa possiamo fare adesso

Per la maggior parte delle persone, questo studio non richiede di prenotare una risonanza magnetica come esame preventivo. La composizione muscolare non è ancora uno screening routinario raccomandato, e probabilmente non lo sarà nel breve termine per ragioni di costi e di logistica. Ma il messaggio pratico che emerge è abbastanza chiaro e abbastanza applicabile da subito.

Il primo elemento è la consapevolezza che il grasso visibile non è l’unico indicatore rilevante di salute cardiovascolare e metabolica. Una persona con un peso nella norma, senza obesità evidente, può avere una composizione corporea sfavorevole con accumulo di grasso intramuscolare, e questa condizione può essere associata a rischi reali che le valutazioni standard non individuano. Questo non significa vivere nell’ansia, ma significa capire che l’assenza di sovrappeso non è sinonimo automatico di salute metabolica ottimale.

Il secondo elemento è l’importanza dell’allenamento muscolare nella routine di esercizio. La ricerca ha da tempo spostato l’attenzione dall’attività aerobica sola, che rimane fondamentale per la salute cardiovascolare, verso un modello più completo che include il lavoro di forza come componente irrinunciabile. I muscoli ben allenati e con bassa infiltrazione di grasso sono organi metabolici attivi che proteggono dalla resistenza insulinica, migliorano il profilo lipidico e riducono il rischio cardiovascolare in modo documentato.

Il terzo elemento riguarda la particolarità della mezza età femminile. Le donne tra i quaranta e i cinquant’anni, in una fase in cui i cambiamenti ormonali della perimenopausa e della menopausa stanno modificando la loro fisiologia in modo significativo, meritano una attenzione specifica alla qualità muscolare e alla composizione corporea che va oltre il semplice numero sulla bilancia. L’allenamento di forza in questa fase della vita non è un’opzione per chi ama la palestra: è una forma di prevenzione cardiovascolare e metabolica con basi scientifiche sempre più solide.

Il grasso che non si vede allo specchio esiste, si misura e conta. E la buona notizia è che gli strumenti per ridurlo sono gli stessi che la medicina preventiva raccomanda da sempre, accessibili, economici e senza effetti collaterali: movimento, allenamento muscolare e uno stile di vita che prende sul serio la salute a lungo termine prima che i sintomi arrivino a ricordarcelo.

Questo articolo ha scopo informativo e divulgativo. Per una valutazione personalizzata della propria composizione corporea e del rischio cardiometabolico, rivolgiti sempre al tuo medico di riferimento.