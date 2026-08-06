Con l’arrivo dell’estate torna una delle abitudini più diffuse tra chi va al mare: mettere un asciugamano sul sedile dell’auto per evitare di bagnare o sporcare il rivestimento dopo un bagno. Ma è vero che questo comportamento può portare a una multa? La risposta è no: il Codice della Strada non prevede una sanzione specifica per l’utilizzo di un telo da mare sul sedile.

Il problema, però, riguarda soprattutto la sicurezza. L’asciugamano posizionato tra il corpo del conducente o del passeggero e il sedile può modificare il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza dell’auto, soprattutto in caso di incidente. Una semplice abitudine estiva può quindi trasformarsi in un elemento di rischio durante un impatto.

Il rischio dell’effetto “submarining” e delle cinture

Il principale pericolo legato all’uso dell’asciugamano sul sedile è il cosiddetto effetto submarining, ovvero lo scivolamento del corpo sotto la cintura di sicurezza in caso di forte frenata o collisione. Il telo riduce l’aderenza tra il corpo e il sedile, impedendo alla cintura di trattenere correttamente il bacino.

In una situazione di emergenza, la cintura potrebbe quindi spostarsi dalla posizione corretta e comprimere zone più delicate dell’addome, aumentando il rischio di lesioni interne. Inoltre, sulle auto più moderne, anche i sensori presenti nei sedili potrebbero rilevare in modo diverso la posizione del passeggero, influenzando il comportamento dei sistemi di sicurezza.

Le altre abitudini estive da evitare alla guida

L’asciugamano sul sedile non è l’unica abitudine estiva che può creare problemi agli automobilisti. Anche guidare con infradito, con il braccio fuori dal finestrino o con una posizione poco corretta al volante può diventare rischioso. Non sempre esiste un divieto specifico, ma in caso di guida non sicura possono scattare sanzioni sulla base delle norme che obbligano il conducente a mantenere sempre il controllo del veicolo.

Lo stesso principio vale per le calzature aperte: non sono vietate, ma se impediscono una corretta gestione dei pedali e causano una guida pericolosa possono portare a contestazioni.

Sicurezza prima della comodità durante i viaggi estivi

Il consiglio degli esperti è quindi quello di evitare qualsiasi oggetto che possa modificare la posizione del corpo rispetto al sedile e alla cintura. L’asciugamano può sembrare una soluzione pratica dopo una giornata in spiaggia, ma in caso di incidente potrebbe compromettere l’efficacia dei dispositivi progettati per proteggere guidatore e passeggeri.

Meglio quindi lasciare il telo nel bagagliaio e utilizzare il sedile nella configurazione prevista dal costruttore, mantenendo sempre cintura e sistemi di sicurezza nelle condizioni ottimali.