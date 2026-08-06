È stato pronto a fare di tutto, anche a mettere a repentaglio la sua vita, pur di provare a salvare il suo gatto, che si era allontanato dalla sua casa vacanze di Cenate Sopra. Ma per Delfo Magnani, 79 anni, residente a Novate Milanese, le cose sono finite nel peggiore dei modi. Erano circa le 15 del 1° agosto scorso quando l’uomo ha rincorso il suo micio su un sentiero della contrada Sant’Ambrogio.

Il felino intanto è caduto in un ruscello e, nel tentativo di recuperarlo, Magnani è caduto in un dirupo. Con lui c’era una persona, probabilmente un familiare, che ha dato l’allarme. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica, ma per l’anziano non c’è stato niente da fare ed è morto sul posto. Fine triste anche per il gatto, morto a sua volta. La dinamica dell’incidente è stata accertata dai carabinieri della compagnia di Bergamo con la testimonianza della persona che accompagnava l’anziano.