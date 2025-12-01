Un commando armato ha assaltato un furgone portavalori lungo un tratto dell’autostrada A2 in provincia di Reggio Calabria, all’interno della galleria tra gli svincoli di Scilla e Bagnara. I malviventi hanno sorpreso il mezzo blindato durante il transito e, secondo le prime stime, sarebbero riusciti a impossessarsi di un bottino vicino ai due milioni di euro. Durante l’azione sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco, che fortunatamente non hanno provocato feriti tra gli occupanti del veicolo.

La fuga dei rapinatori e l’intervento dei soccorsi

Per bloccare l’intera area e impedire qualsiasi passaggio, i rapinatori hanno incendiato due automobili sulla carreggiata e disseminato l’asfalto di chiodi, paralizzando il traffico e rendendo impossibile qualunque via di fuga per il portavalori. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona, insieme alle pattuglie della polizia, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione le fasi dell’assalto.