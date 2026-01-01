Introdurre un’ora di agricoltura fin dalle scuole elementari come materia di studio stabile. È la proposta che Assoenologi avanzerà in modo formale e ufficiale al ministero dell’Istruzione e al ministero dell’Agricoltura, annunciata dal presidente nazionale Riccardo Cotarella.

“Vogliamo che l’agricoltura torni a essere parte del percorso educativo dei più piccoli – ha spiega Cotarella all’Ansa nei giorni scorsi – perché i ragazzi di oggi spesso non conoscono la terra, i suoi frutti, la sua storia, il valore culturale e sociale che rappresenta”.

Secondo il presidente di Assoenologi, l’iniziativa rientra in una strategia più ampia di rilancio della cultura del vino e dell’agricoltura, anche alla luce delle ombre che hanno segnato il 2025 per il settore, in particolare sul fronte dei consumi.

“Il consumo di vino sta calando e su questo dobbiamo intervenire con decisione”, sottolinea il presidente. Tra le azioni in programma, Cotarella annuncia anche un evento a Firenze, rivolto ai giovani che hanno compiuto la maggiore età, con il coinvolgimento di scienziati della salute, esperti di marketing e un confronto istituzionale con i ministeri competenti. “Serve educazione, consapevolezza, conoscenza, non solo promozione”, ha detto Cotarella.

Guardando al bilancio dell’anno che si chiude, l’enologo orvietano di fama internazionale ha parlato di luci e ombre. “Dal punto di vista produttivo il 2025 è stato un anno buono, in alcuni casi molto buono: quantità equilibrate e grande qualità, anche in territori penalizzati dal clima”.

In chiusura, una battuta netta su un tema spesso al centro del dibattito: i cosiddetti vini naturali. “Non esistono – ha tagliato corto Cotarella – perché il vino è frutto della vite, ma opera dell’uomo. Tutto il resto sono definizioni non veritiere”.