Un giovane di 27 anni, Enzo Acella, ha perso la vita ieri sera dopo essere stato investito da un camion lungo la provinciale 231, in direzione nord, nei pressi di Corato (Bari). Secondo le prime informazioni, il ragazzo, originario della stessa città, stava attraversando la strada quando il mezzo pesante lo ha colpito in pieno. L’impatto è stato devastante e il 27enne è morto sul colpo, rendendo inutili i tentativi di rianimazione del personale del 118 giunto immediatamente sul posto. La polizia locale di Corato ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e comprendere perché il giovane si trovasse in mezzo alla carreggiata. Gli agenti stanno inoltre verificando la posizione del camionista, anch’egli residente a Corato, che si è subito fermato e ha provato a prestare aiuto.