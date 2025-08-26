Due agenti di polizia australiani sono stati uccisi e un terzo è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta oggi nello Stato di Victoria. Secondo quanto riportato da polizia e media locali, il responsabile dell’attacco è riuscito a fuggire ed è tuttora ricercato. Lo scontro a fuoco si è verificato a Porepunkah, località situata ai piedi di una montagna nel nord-est dello Stato. In un comunicato, la polizia ha precisato che “si tratta ancora di un incidente in corso” e ha invitato la popolazione a evitare l’area fino a nuovo avviso. Il quotidiano The Age riferisce che gli agenti si trovavano in un’abitazione per eseguire un mandato legato a presunte accuse di abusi sessuali risalenti al passato. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle vittime né sul sospettato, mentre le operazioni delle forze dell’ordine proseguono in tutta la zona.