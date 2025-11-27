Nel Nuovo Galles del Sud, nella parte orientale dell’Australia, uno squalo ha attaccato due bagnanti nei pressi della spiaggia di Crowdy Bay. L’attacco improvviso, avvenuto nelle prime ore di giovedì mattina, ha causato la morte di una giovane donna e il ferimento grave di un uomo.

L’attacco dello squalo

Alcuni testimoni hanno soccorso la coppia prima dell’arrivo dei medici e della polizia. La vittima, una ragazza di circa 20 anni, è morta sul posto nonostante il rapido intervento dei soccorritori. L’altro ragazzo, anche lui ventenne, è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. L’uomo ha riportato lesioni importanti alle gambe ed è stato trasferito in elicottero in una struttura ospedaliera, dove versa in condizioni critiche ma considerate stabili.

Dopo l’attacco, le autorità sono state costretta a chiudere immediatamente la spiaggia, una delle più popolari tra i surfisti della zona. Intanto, le squadre specializzate stanno cercando di identificare la specie di squalo che ha attaccato i due bagnanti, invitando alla cautela e al rafforzamento della sorveglianza nella zona.