Una lite per motivi ancora da chiarire è finita nel sangue a Giugliano in Campania. Nel tardo pomeriggio, lungo via Aniello Palumbo, un’auto e una bici elettrica stavano procedendo nello stesso senso di marcia quando i due conducenti si sono fermati e hanno iniziato a discutere. Il 27enne in sella alla bici, dopo aver messo le mani nelle tasche del giubbotto, è stato raggiunto dal conducente dell’auto, un 46enne, che ha estratto un taglierino da piastrellista e sferrato due fendenti al braccio e all’addome della vittima. Il giovane è caduto a terra ed è stato soccorso dal 118, che lo ha trasportato in prognosi riservata all’ospedale “San Giuliano”. I carabinieri, grazie alle telecamere di videosorveglianza, hanno identificato e rintracciato l’aggressore. In casa sua è stato recuperato il taglierino utilizzato.