Prima ha invitato i parenti a pranzo, poi li ha avvelenati con dei funghi secchi, che lei avrebbe evitato di mangiare, fingendo di essere malata. Il caso arriva dall’Australia e risale al 2023, dove Erin Patterson, una 50enne di Victoria, è stata condannata da una giuria per aver ucciso tre parenti e per il tentato omicidio di un’altra persona, sempre con l’uso dei funghi. La pena deve essere ancora comunicata.

Poche ore dopo il pranzo, in quattro si erano sentiti male e si erano così rivolti a un ospedale della zona credendo di avere problemi gastrointestinali, ma i medici hanno subito capito che si trattava di qualcosa di più grave, al punto che sono poi deceduti. I test tossicologici svolti sui corpi delle persone morte hanno trovato tracce di Amanita falloide (Amanita phalloides o tignosa verde), un tipo di fungo molto letale per gli esseri umani. Sebbene la donna abbia sempre rinnegato questa ricostruzione, per l’accusa lei si sarebbe recata in posti specifici per trovare il fungo, facendolo poi essiccare con un macchinario di cui si sarebbe poi sbarazzata. Lei sostiene di non aver mangiato per puro caso, ma contro di lei pesa anche il fatto di aver resettato i suoi dispositivi digitali, forse per nascondere prove.