Nella periferia del comune salentino di Carmiano, in Puglia, è stato messo in atto da ignoti un avvelenamento di massa con l’utilizzo di potenti pesticidi contenuti in dei bocconi, che ha portato alla morte di almeno tredici gatti, mentre di altri sette non si hanno più notizie. A denunciare alle forze dell’ordine la situazione è stata una volontaria animalista, nonché proprietaria di alcuni dei gatti uccisi. Non si tratta di un caso isolato perché in questa zona del Salento settentrionale ci sono stati già episodi simili.

Anche nel vicino comune di Villa Convento, appena a 2 chilometri di distanza da Carmiano, è stato registrato un avvelenamento di massa. In questo caso, il sospetto che a uccidere i gatti sia stato un erbicida a base di “glifosato”, diserbante con “secca-tutto”. In quell’occasione erano stati anche affissi dei volantini, per rendere pubblica la situazione.