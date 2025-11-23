Avvolta per due ore nelle spire di un serpente. Così una donna è sopravvissuta a un incontro da incubo con un enorme pitone.

Non è stata una esperienza piacevole per una donna in in Thailandia che si è ritrovata a vivere un orribile incubo: un enorme pitone che l’ha quasi uccisa!

Arrom Arunroj, 64 anni, è sopravvissuta al brutale incontro con un serpente lungo 4 metri e pesante 20 chili, avvenuto nella sua casa a Samut Prakan, una provincia appena a sud di Bangkok.

Il video del terrificante incidente mostra Arrom seduta sul pavimento di una stanza con le spire del serpente avvolte intorno al suo corpo esile. Arrom era completamente inerme.

Il vicino ha dato l’allarme: c’è un serpente

Arrom ha chiesto aiuto durante le due ore di angoscia, allertando un vicino che ha contattato le autorità locali.

I soccorritori sono intervenuti e hanno forzato l’ingresso nella casa chiusa a chiave. Dopo circa 30 minuti, i soccorritori hanno liberato Arrom dalle grinfie del pitone e l’hanno portata d’urgenza in ospedale, dove è stata curata per i morsi.

Per fortuna, i morsi del serpente non erano velenosi. Nessuna notizia su cosa sia successo al pitone reticolato, ma tutto fa pensare che sia finito sulla graticola e poi gustato dai soccorritori e dai loro amici.