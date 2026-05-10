Il mercato italiano dell’auto continua a crescere per il quinto mese consecutivo, confermando ad aprile un ulteriore rafforzamento del trend positivo. Le immatricolazioni raggiungono 155.210 unità, in aumento dell’11,6% sul 2025, portando il quadrimestre a 640.083 vetture (+9,8%). Fa meglio del mercato Stellantis, con 48.808 immatricolazioni ad aprile (+14%) e quota al 31,4%, mentre nel quadrimestre cresce del 15,7%.

Nel segmento degli importatori si conferma Toyota, che ad aprile registra 11.373 immatricolazioni e una quota del 7,3%, rafforzando il primato nel quadrimestre; “Toyota – ha commentato Alberto Santilli, amministratore delegato di Toyota Italia – chiude anche il mese di aprile e il primo quadrimestre del 2026 al primo posto tra gli importatori. Un ottimo risultato, che conferma i nostri obiettivi di consolidamento, soprattutto in un periodo di incertezza generale e di trasformazione del nostro settore. La grande efficienza e i consumi ridotti dei nostri Full Hybrid costituiscono un grande punto di forza, viste le oscillazioni del costo del rifornimento”.

Il quadro del settore resta però condizionato dall’incertezza macroeconomica e dalle revisioni al ribasso delle stime 2026, con una crescita contenuta e un mercato ancora distante dai livelli pre-pandemia.