È ancora giallo a Cave per la morte di Axenia Manoli, 31enne di origini moldave, trovata senza vita il 14 novembre in un bosco sopra via del Pratarone, a pochi passi dal centro abitato. La giovane, arrivata a Cave due anni fa per rifarsi una vita dopo aver denunciato l’ex marito violento, viveva con i due figli di 7 e 11 anni e lavorava come cameriera nel ristorante cinese Joya.

La donna era uscita di casa la mattina del 13 novembre per accompagnare i figli a scuola e, dopo, non si era più presentata al lavoro. Preoccupato, il compagno aveva allertato i carabinieri della stazione locale e l’associazione Penelope Lazio Odv, che avevano avviato le ricerche. La Toyota Yaris nera di Axenia è stata rintracciata grazie al GPS a circa 200 metri dal corpo, legato con una corda a un albero. Indossava gli stessi abiti dell’uscita: felpa rosa, leggings neri e scarpe Adidas bianche; la borsa, apparentemente intatta, era accanto a lei. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza evidente. Al momento gli investigatori del Nucleo investigativo di Frascati e della stazione di Cave seguono la pista del gesto volontario, senza escludere altre ipotesi, in attesa dell’autopsia che dovrà chiarire le cause e l’orario del decesso.