A quasi un anno di distanza, Roberto Baggio ha raccontato nel podcast BSMT di Gianluca Gazzoli la rapina subita nella sua villa di Altavilla Vicentina il 20 giugno del 2024. Divin Codino ha ricostruito quei 45 minuti di terrore passati da lui e dalla sua famiglia e si è lasciato andare ad una dichiarazione forte: “Capisco la gente che vuole farsi giustizia da sola”.

Erano circa le 22 quando, durante l’intervallo della partita Italia-Spagna, sei persone armate hanno fatto irruzione nella sua proprietà: “Le persone che mi hanno rapinato in casa sapevano chi fossi”. Il colpo era stato studiato nei minimi dettagli e una normale serata in famiglia si è trasformata in un incubo.

“Sono stati in casa nostra per tre quarti d’ora, ci hanno sequestrato da tutto, eravamo per terra” ha raccontato l’ex calciatore. Che ha aggiunto: “Hanno messo la pistola in bocca a mio figlio e l’hanno puntata alla testa per farsi dire dove si trovasse la cassaforte. Ci hanno minacciato dicendo che se l’avessero trovata, ci avrebbero ammazzati”. La cassaforte che cercavano disperatamente i rapinatori, ironia della sorte, nella villa dell’ex campione di Juventus e Fiorentina non era presente.

Divil Codino ha tentato di reagire: “Non ho avuto paura perché non li ho sentiti arrivare, sono andato faccia a faccia con uno di loro, il mio istinto è stato tirare un pugno in faccia e un calcio ma erano in sei. Lascio immaginare come sia andata”.

Da quella sera è passato quasi un anno e le ferite psicologiche non si sono ancora rimarginate. L’ex Pallone d’oro, con la voce rotta dall’emozione ha detto ancora: “È un episodio che segna la vita perché è una violenza che fanno a te, a tua moglie e ai tuoi figli con una cattiveria che non riesci a spiegarti”. La cosa che più ha ferito Baggio è aver assistito all’aggressione ai suoi cari che lascia tanta amarezza anche dopo: “Il problema è il dopo, la rabbia che rimane dentro. Capisco la gente che vuole farsi giustizia da sola”.

Le indagini al momento non hanno dato un nome al commando. “Non so se i ladri siano stati beccati perché le autorità non ci raccontano niente, come è giusto che sia” ha concluso l’ex calciatore che, malgrado il rispetto per le forze dell’ordine, non ha nascosto la sua frustrazione e l’amarezza per un caso che sembra essersi arenato nel nulla.