Una bambina di due anni è stata morsa alla schiena da un cane nel quartiere Marconi di Roma la scorsa domenica. La piccola, originaria del Bangladesh, è stata aggredita in via Pietro Blaserna, dove poi sono intervenuti i soccorsi. La bimba è stata portata in ospedale al Bambino Gesù in codice giallo e non ha fortunatamente riportato gravi lesioni.

La bambina si trovava con sua madre quando è stata aggredita dal cane, un meticcio con documentazione veterinaria in regola. Del caso si stanno occupando i carabinieri della stazione di Porta Portese. Sui gruppi social del quartiere romano ci sarebbero già diverse segnalazioni sul meticcio e i suoi proprietari, il cui animale avrebbe in passato già provocato dei disagi.