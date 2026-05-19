Sui social è diventato virale il video di un cinghiale che passeggia indisturbato per le vie di Prati, uno dei quartieri più centrali di Roma, mentre un agente della polizia locale lo rincorre. I residenti, spaventati dalla stazza dell’animale, hanno segnalato la presenza del cinghiale intorno alle 9 di ieri. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che si sono ritrovati immediatamente impegnati nella bizzarra cattura, non senza qualche problema. Dopo diversi tentativi, gli agenti sono riusciti a spingere l’animale verso un’area verde, dove l’animale ha fatto perdere le sue tracce.