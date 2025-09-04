Lauren, convinta di aver lasciato la figlia in un luogo sicuro insieme a tante altre persone, si è allontanata dalla festa di compleanno per bambini a cui la piccola era stata invitata. Al suo ritorno, però, la donna ha assistito a una scena che le ha spezzato il cuore. Sua figlia, infatti, era rimasta da sola mentre tutti gli altri erano già andati via. Lauren ha poi deciso di raccontare la vicenda con un video su TikTok, nel quale afferma di aver informato la mamma della festeggiata che lei si sarebbe allontanata per fare delle commissioni mentre la bambina giocava coi suoi amici. “Mi ha detto: ‘Nessun problema’. Poi ha specificato che la festa sarebbe finita alle 17”, ha sottolineato Lauren nel video.

Lo sfogo su TikTok

Lauren, convinta di aver lasciato la figlia in buone mani, si è allontanata dalla festa. Dopo aver sbrigato le sue commissioni, è tornata perfino in anticipo rispetto all’orario che l’altra madre le aveva comunicato. Una volta entrata nella sala, però, la donna ha trovato le luci spente, tutti erano già andati via da tempo, mentre sua figlia era rimasta lì ad aspettarla. Il responsabile del locale ha infatti confermato a Lauren che la festa si era conclusa un’ora prima del previsto.

La piccola ha poi raccontato alla madre cosa fosse successo, confidandole di non aver mangiato né festeggiato. A quanto pare, infatti, alla festa non era stato portato cibo, neanche la torta, e i regali non erano stati scartati. “Mi sento la madre peggiore del mondo, mi ero fidata di un’altra mamma”, ha dichiarato Lauren con tristezza e profonda amarezza. Il video della donna ha ricevuto molti commenti, aprendo un dibattito sui social. Alcuni utenti hanno confermato l’assoluta normalità nel lasciare i propri figli a una festa. Per altri, invece, soprattutto quando non si conoscono bene i genitori dei bambini, sarebbe più prudente e saggio restare a controllare la situazione.