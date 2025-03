A Campo San Martino (Padova), durante la pausa pranzo, una bambina ha fatto una scoperta inquietante alla mensa scolastica. Mentre mangiava il suo panino, ha trovato un pezzo di metallo tra la mollica, che ha istintivamente sputato. Il personale inizialmente pensava si trattasse di un pezzo di apparecchio dentale, ma in realtà era una lametta di un taglierino lunga circa due centimetri. Fortunatamente, la bambina non si è ferita, e la prontezza di riflessi ha evitato conseguenze gravi.

La prontezza del personale

Subito dopo l’incidente, il personale scolastico ha informato i genitori e le autorità scolastiche, aprendo un’indagine per chiarire come sia stato possibile trovare un oggetto del genere nel cibo. La bambina ha ricevuto assistenza immediata, e per fortuna non ha avuto alcuna ferita. L’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza alimentare e sulla qualità dei prodotti forniti alla mensa.

La ristorazione scolastica è gestita dalla Camst Società Cooperativa, una grande azienda che fornisce pasti a scuole, ospedali e aziende. Il prodotto incriminato, però, non era preparato nei loro centri di cottura, ma acquistato da un fornitore locale. L’azienda ha subito avviato una procedura per verificare la non conformità del prodotto e ha sospeso il servizio del fornitore coinvolto. Hanno espresso il loro dispiacere per l’incidente e promesso di indagare su come possa essere accaduto.