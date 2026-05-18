Giudici e giornalisti, Trump non è solito usare mezze misure, né tantomeno sprecare raffinata dialettica o ragionate argomentazioni. Se i primi lo fanno “incazzare”, alla lettera (“It really pisses me off”, in inglese), i secondi, cioè i media che osano contraddirlo per esempio sulla guerra in Iran, li liquida come “pazzi”.

“Mi hanno fatto davvero incazzare”

“Mi ha fatto davvero incazzare”. Così Donald Trump ha risposto, in un’intervista a Fortune, ad una domanda sulla sentenza della Corte Suprema contro il suo piano di dazi. Il tycoon ha ribadito che comunque troverà un altro modo per imporre le tariffe ma invece dei 600 miliardi di dollari l’anno che, secondo le sue stime, gli Stati Uniti avrebbero incassato la nuova cifra sarà dimezzata.

Donald Trump attacca anche i media e la loro copertura della guerra in Iran: “hanno perso la bussola, sono diventati assolutamente pazzi”.

“China Street Journal”

Nel mirino del presidente sono finiti il “fallimentare New York Times, il China Street Journal (Wsj) e la corrotta e ormai irrilevante Cnn”.

“Se l’Iran si arrendesse e se l’intero esercito uscisse da Teheran, gettando le armi e alzando le mani al cielo, gridando all’unisono ‘mi arrendo, mi arrendo'” i media “titolerebbero che l’Iran ha riportato una vittoria magistrale e brillante sugli Stati Uniti d’America, e che non c’è stata nemmeno partita”, ha scritto Trump sul suo social Truth.