Stavano giocando nei pressi del fossato vicino al parco “Il Naturone”, lungo la via Emilia verso Parma, nella frazione di Cadè, a Reggio Emilia, quando hanno fatto una macabra scoperta. Cinque bambini dagli otto ai dieci anni si sono trovati davanti un teschio umano. Impauriti sono tornati a casa e hanno raccontato tutto ai loro genitori, che hanno allertato le forze dell’ordine.

Sul posto è arrivata la Scientifica della questura reggiana, che insieme al personale della medicina legale e antropologia forense si sono calati nella riva per repertare i resti. La procura di Reggio Emilia ha aperto un’inchiesta al fine di identificarne l’appartenenza. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Il teschio, trovato in condizioni non perfette di conservazione, forse dovuto anche all’esposizione prolungata alle intemperie, è quasi certamente di natura umana.

I resti apparterebbe a una persona di sesso maschile, ma dai primi accertamenti è risultato essere di difficile datazione. Si pensa sia stato trascinato lì dalla corrente d’acqua tramite un canale di scolo, forse dopo l’ultima ondata di maltempo che ha portati fiumi e torrenti in piena. Il teschio sarà analizzato in laboratorio. Per risolvere il giallo sarà decisivo l’esame del Dna.