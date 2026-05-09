Un pomeriggio di lavoro si è trasformato in una tragedia a Sedico, in provincia di Belluno, dove un bambino di sei anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da un muletto guidato dal padre. L’incidente è avvenuto intorno alle 18:30 di venerdì 8 maggio, lasciando sgomenta l’intera comunità.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori del Suem 118, arrivati anche con l’elicottero, insieme ai vigili del fuoco. Nonostante i tentativi di soccorso, per il piccolo non c’era più nulla da fare: il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Il muletto sotto sequestro e i dubbi sulla sicurezza

Dopo la tragedia è stato informato il magistrato di turno e sono partite le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. La polizia e lo Spisal stanno lavorando per ricostruire con precisione i momenti precedenti all’incidente.

Il mezzo è stato posto sotto sequestro per consentire tutti gli accertamenti tecnici. Restano da chiarire le circostanze dell’incidente e soprattutto cosa facesse il bambino nelle immediate vicinanze del muletto, che secondo le prime informazioni non sarebbe stato dotato dei dispositivi di sicurezza previsti dalle normative.