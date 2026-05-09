Una vicenda drammatica arriva da Aversa: un uomo è accusato di aver abbandonato in strada la sua cagnolina di appena tre mesi. L’animale, rimasto solo e disorientato, è stato poi investito da un’auto in transito. Nonostante il tempestivo intervento e le cure dei veterinari, la cucciola non è sopravvissuta.

L’uomo rischia ora fino a sette anni di carcere per maltrattamento e abbandono di animale, un caso che riaccende il dibattito sulla tutela degli animali e sulle pene per chi li abbandona.