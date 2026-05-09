Paura e attimi di puro terrore sulla via Aurelia Sud, dove un ultraleggero è improvvisamente precipitato sull’asfalto mentre una vettura stava transitando. Il velivolo, con a bordo due persone originarie della provincia di Pisa, avrebbe perso improvvisamente quota fino a impattare con la carreggiata e colpire un’auto guidata da un uomo del posto.

L’impatto è stato violento e ha generato il caos tra gli automobilisti e i presenti, soprattutto in una giornata estiva molto frequentata lungo il litorale. Il conducente dell’auto è rimasto sotto choc ed è stato successivamente trasportato in ospedale per accertamenti. Nonostante la dinamica drammatica, le persone coinvolte non avrebbero riportato ferite gravi.

Soccorsi, strada chiusa e cavi dell’alta tensione danneggiati

Subito dopo l’incidente sono scattati i soccorsi: sul posto sono intervenuti il 118 con un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Cecina, l’automedica, i vigili del fuoco del comando di Livorno, insieme a carabinieri e polizia municipale. L’area è stata messa in sicurezza e la strada chiusa al traffico per consentire le operazioni.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, durante la caduta l’aereo avrebbe anche danneggiato alcuni cavi dell’alta tensione, aggravando la situazione di emergenza. L’ultraleggero ha riportato danni significativi, ma anche in questo caso i due occupanti sarebbero usciti quasi illesi. Le autorità stanno ora ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto per chiarire le cause della perdita di controllo del velivolo.