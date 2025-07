Un bambino di 4 anni, residente nel centro storico di Caivano, è stato vittima del morso di un ragno violino, un aracnide la cui presenza è sempre più comune in molte zone del Mediterraneo. L’episodio risale ai primi giorni di luglio ma è emerso solo ora grazie alla segnalazione del sito Caivanopress.it, che ha pubblicato anche la foto della zona colpita, sulla coscia destra, dove si era formato un esteso “neo” scuro.

I genitori, insospettiti dalla strana lesione cutanea, hanno deciso di portare il piccolo all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Qui i medici hanno immediatamente riconosciuto i segni tipici di un morso di ragno violino e hanno deciso di intervenire chirurgicamente per asportare la necrosi formatasi. L’operazione è stata eseguita tempestivamente, rimuovendo anche parte dei tessuti circostanti compromessi.

Fuori pericolo, ma l’allarme resta

Fortunatamente, dopo l’intervento e le cure ricevute, il bambino è stato dichiarato fuori pericolo. Tuttavia, l’episodio accende nuovamente i riflettori su un fenomeno in crescita: la diffusione del ragno violino anche in aree urbane del Sud Italia.

Questo tipo di ragno, normalmente poco pericoloso per un adulto — salvo casi di allergia — può invece provocare reazioni gravi nei bambini, tra cui necrosi cutanee, febbre o infezioni locali. La situazione, per quanto risolta, rappresenta un campanello d’allarme per le famiglie e le autorità sanitarie locali, che devono fare i conti con la maggiore incidenza di segnalazioni legate a morsi di questo tipo, specialmente nei mesi estivi.