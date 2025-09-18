Un bambino di 7 anni è precipitato dalla balaustra al secondo piano di una scuola elementare nel quartiere Voltri, a Genova. L’incidente è avvenuto nella scuola De Amicis, in vicolo Nicolò da Corte. Il piccolo è stato soccorso dal 118 con automedica e dall’elicottero del pronto intervento, atterrato nell’area più vicina, con traffico temporaneamente bloccato per consentire le operazioni. Il bambino è stato intubato e trasferito d’urgenza all’ospedale Gaslini di Genova in codice rosso. Le sue condizioni restano molto gravi, e i medici stanno monitorando attentamente il quadro clinico.