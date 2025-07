Paura e incredulità nel pomeriggio di domenica 27 luglio nei pressi di un lido della costa di Molfetta, in provincia di Bari. Un bambino di 11 anni è improvvisamente precipitato in un pozzo profondo circa quattro metri, situato vicino alla spiaggia. Sul fondo, un metro d’acqua avrebbe potuto trasformare l’incidente in tragedia, se non fosse stato per la prontezza d’intervento del padre e dei soccorsi. L’episodio è avvenuto in un’area ritenuta apparentemente sicura, priva di segnalazioni di pericolo visibili, e ha generato il panico tra i bagnanti presenti.

Secondo le prime ricostruzioni, il bambino si trovava nelle immediate vicinanze del pozzo quando il terreno ha ceduto sotto i suoi piedi, facendolo sprofondare all’interno della cavità. Il padre, resosi subito conto della drammatica situazione, ha reagito con grande sangue freddo: utilizzando una corda, si è calato nel pozzo e ha mantenuto il figlio al sicuro fino all’arrivo dei soccorritori.

Poco dopo sono giunti sul posto i vigili del fuoco, che hanno proceduto all’estrazione del piccolo. Il bambino, pur presentando diverse escoriazioni, era in buone condizioni generali e non ha riportato traumi gravi. Affidato ai sanitari del 118 per gli accertamenti, è stato tranquillizzato e curato sul posto. A supporto dell’intervento, è intervenuta anche la guardia di finanza, per garantire l’ordine pubblico tra lo sgomento dei presenti.

Area sequestrata e indagini in corso

Dopo l’incidente, l’intera zona del pozzo è stata transennata e posta sotto sequestro. Le autorità locali hanno avviato accertamenti per verificare la presenza di responsabilità legate alla sicurezza dell’area. In particolare, si dovrà stabilire se vi fossero state adeguate misure di prevenzione e segnalazione, soprattutto in prossimità di una zona frequentata da famiglie e bambini.

L’episodio ha sollevato interrogativi sull’effettiva sicurezza degli spazi pubblici costieri, spesso considerati innocui. Solo grazie alla prontezza del padre e alla rapidità dei soccorsi è stato possibile evitare una tragedia. Le indagini proseguiranno per chiarire la dinamica del cedimento e per prevenire il rischio di nuovi incidenti simili.