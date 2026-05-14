L’Italia conferma ancora una volta la qualità delle sue coste e dei suoi laghi con l’assegnazione delle Bandiere Blu 2026. Il prestigioso riconoscimento internazionale della FEE, la Foundation for Environmental Education, è stato assegnato quest’anno a 257 località costiere italiane, undici in più rispetto al 2025.

La cerimonia ufficiale si è svolta a Roma e ha premiato comuni balneari, approdi turistici e località lacustri che si sono distinti per qualità ambientale, servizi e sostenibilità. In totale sono 525 le spiagge italiane premiate, pari a circa l’11,6% di quelle riconosciute a livello mondiale. A queste si aggiungono 87 approdi turistici certificati.

Tra le novità più importanti dell’edizione 2026 spiccano 14 nuovi ingressi, mentre tre comuni non sono riusciti a confermare il riconoscimento ottenuto negli anni precedenti. Le nuove Bandiere Blu riguardano sia località marittime sia aree lacustri, segno di una crescente attenzione alla tutela ambientale e alla qualità dell’accoglienza turistica.

Tra le località entrate per la prima volta nell’elenco figurano mete molto amate dai turisti come Limone sul Garda, Lipari, Rimini e Monte Argentario, destinazioni che negli ultimi anni hanno investito molto su sostenibilità, servizi e valorizzazione del territorio.

Liguria ancora al primo posto, Calabria protagonista

Nella classifica regionale la Liguria si conferma al primo posto con 35 località premiate, mantenendo così il primato nazionale delle Bandiere Blu. La regione continua a distinguersi grazie alla qualità delle sue acque e alla gestione sostenibile delle spiagge.

A sorprendere però è soprattutto la Calabria, vera protagonista dell’edizione 2026. La regione del Sud ottiene infatti quattro nuove Bandiere Blu, diventando la seconda regione italiana per numero di riconoscimenti insieme alla Puglia. Un risultato importante che conferma la crescita del turismo balneare calabrese e il miglioramento delle infrastrutture ambientali.

Restano stabili le 20 Bandiere Blu di Campania e Marche, mentre la Toscana sale a quota 20 grazie a una nuova località premiata. Crescono anche Sardegna e Sicilia, che aumentano il numero dei comuni certificati rispetto allo scorso anno.

Il Lazio perde invece una Bandiera Blu e scende a 10 località premiate, mentre l’Emilia-Romagna raggiunge quota 11 grazie a un nuovo ingresso. Lombardia e Trentino-Alto Adige confermano invece il buon livello delle località lacustri.

Come vengono assegnate le Bandiere Blu

Ottenere la Bandiera Blu non significa soltanto avere un mare pulito. Le località candidate devono rispettare ben 33 criteri internazionali che riguardano diversi aspetti ambientali e turistici. Tra i parametri valutati ci sono la qualità delle acque di balneazione, che devono risultare eccellenti per almeno quattro anni consecutivi, la presenza di impianti di depurazione efficienti e una corretta gestione dei rifiuti urbani.

Vengono inoltre analizzati i servizi offerti ai turisti, l’accessibilità delle spiagge, la sicurezza, la mobilità sostenibile e le iniziative dedicate all’educazione ambientale. Anche la presenza di piste ciclabili, aree verdi e strutture ricettive ecosostenibili contribuisce all’assegnazione del riconoscimento.

La FEE aggiorna periodicamente i criteri di valutazione per incentivare le amministrazioni comunali a migliorare sempre di più la gestione del territorio e la sostenibilità ambientale. Proprio per questo la Bandiera Blu rappresenta oggi uno dei riconoscimenti più importanti nel settore turistico internazionale.

Le spiagge italiane sempre più simbolo di turismo sostenibile

Il successo delle Bandiere Blu 2026 conferma il crescente interesse verso un turismo più sostenibile e attento all’ambiente. Sempre più viaggiatori scelgono infatti le proprie vacanze valutando non solo la bellezza delle spiagge, ma anche la qualità dei servizi e il rispetto del territorio.

Negli ultimi anni molti comuni italiani hanno investito in raccolta differenziata, depurazione delle acque, piste ciclabili e valorizzazione delle aree naturali. Un lavoro che oggi viene premiato anche dal crescente numero di località certificate.

Le Bandiere Blu rappresentano inoltre un importante strumento promozionale per il turismo italiano, soprattutto in vista della stagione estiva. Le località premiate diventano infatti mete molto richieste sia dai turisti italiani sia da quelli stranieri, attratti dalla qualità ambientale e dalla sicurezza delle spiagge.

L’elenco delle 257 spiagge Bandiera Blu 2026