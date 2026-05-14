Dopo giorni segnati da piogge, temporali e temperature sotto la media stagionale, sull’Italia è pronto ad arrivare un deciso cambio di scenario meteorologico. Le ultime proiezioni indicano infatti il ritorno dell’anticiclone africano, destinato a riportare stabilità atmosferica e un sensibile aumento delle temperature su gran parte della Penisola.

Nelle ultime settimane il quadro climatico è stato particolarmente instabile, con perturbazioni atlantiche che hanno interessato soprattutto le regioni del Centro-Nord. Ora però la situazione sembra destinata a cambiare grazie alla rimonta dell’alta pressione subtropicale proveniente dal Nord Africa.

Secondo gli esperti, il miglioramento dovrebbe iniziare gradualmente già nei prossimi giorni, con cieli sempre più sereni e precipitazioni in netto calo. Il sole tornerà protagonista soprattutto al Sud e sulle Isole Maggiori, mentre al Nord il cambiamento sarà più graduale ma comunque evidente entro la seconda parte della settimana. L’arrivo dell’anticiclone porterà anche un aumento delle temperature massime, che in alcune città potrebbero superare abbondantemente i 28 gradi, regalando così il primo vero assaggio d’estate.

Temperature in aumento e primi picchi estivi

Gli esperti parlano di una vera e propria “fiammata” calda destinata a coinvolgere soprattutto le regioni meridionali e le aree interne del Centro. In Sicilia, Sardegna e Puglia le temperature potrebbero raggiungere valori tipicamente estivi già nella seconda metà di maggio.

Anche al Centro-Nord il clima sarà decisamente più mite rispetto agli ultimi giorni. L’aria fredda che ha caratterizzato la prima parte del mese lascerà infatti spazio a correnti più calde provenienti dal continente africano. Gli esperti prevedono valori superiori alla media stagionale fino a 6-7 gradi in diverse zone d’Italia.

L’effetto più evidente sarà soprattutto durante le ore centrali della giornata, quando il sole e la stabilità atmosferica faranno percepire un clima quasi estivo. Le città più calde potrebbero toccare punte vicine ai 30 gradi, specialmente nelle pianure interne e nelle aree lontane dal mare.

Quanto durerà il caldo e cosa aspettarsi nelle prossime settimane

Nonostante l’arrivo dell’anticiclone, gli esperti invitano comunque alla prudenza. La primavera 2026 si sta infatti dimostrando particolarmente dinamica e caratterizzata da continui cambiamenti atmosferici. Per questo motivo non si esclude il ritorno di nuove perturbazioni nelle prossime settimane.

Le tendenze meteo a lungo termine indicano comunque un progressivo avvicinamento all’estate, con temperature generalmente sopra la media già tra fine maggio e inizio giugno. Alcuni modelli previsionali parlano inoltre di un’estate 2026 potenzialmente molto calda, dominata ancora una volta dall’anticiclone africano.