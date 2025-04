Una bimba di 10 anni è stata aggredita la scorsa domenica da un cane lasciato libero a Sordevolo (Biella), in Piemonte. La piccola era in compagnia della madre quando è stata morsa all’altezza del petto dall’animale. Subito è stata portata in pronto soccorso e non risulta in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno rintracciato il proprietario dell’animale. L’uomo, 69 anni, ora rischia una denuncia per omessa custodia e lesioni personali colpose. La madre della bambina aggredita ha raccontato ai militari di aver vissuto attimi di terrore, ma per fortuna, le condizioni della piccola non destano preoccupazione.