Una bambina di 4 anni è morta dopo essere rimasta folgorata all’interno dell’abitazione dei nonni a Motta de’ Conti, piccolo comune in provincia di Vercelli al confine con l’Alessandrino.

Le prime notizie

Secondo le prime ricostruzioni della polizia di Alessandria, l’incidente è avvenuto domenica: la piccola si trovava in casa insieme ai fratellini e ai nonni quando sarebbe stata colpita da una scarica elettrica improvvisa.

I genitori, in quel momento, non erano presenti nell’abitazione. La bambina è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, ma ogni tentativo dei medici di salvarle la vita si è rivelato inutile.

Sul caso sono in corso gli accertamenti disposti dalla procura di Vercelli. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità: tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un contatto con alcuni fili scoperti presenti nell’abitazione. Sulla salma è già stata eseguita l’autopsia.

La famiglia, originaria della Bosnia, viveva nel piccolo centro della provincia vercellese da pochi mesi. Dopo gli accertamenti medico-legali, la salma della bambina farà ritorno nel Paese d’origine, dove si svolgeranno le esequie.