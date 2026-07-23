È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova il bambino di sei anni investito ieri pomeriggio da una moto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali a San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia.

Le prime notizie

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Aurelia e via Corsica. Secondo le prime informazioni, il piccolo è stato travolto dal mezzo mentre stava attraversando la carreggiata. L’impatto gli ha provocato ferite molto gravi, tra cui un trauma cranico e una significativa perdita di sangue.

Dopo i primi soccorsi, il bambino è stato trasferito d’urgenza a Genova a bordo dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco e affidato alle cure dei medici del Gaslini, dove è arrivato in condizioni definite gravissime.

Il conducente della moto, invece, non ha riportato ferite. Restano da chiarire le cause dell’investimento: i carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, attraverso i rilievi effettuati sul posto e la raccolta delle testimonianze. Gli accertamenti dovranno stabilire la sequenza dei fatti ed eventuali responsabilità.