Tragedia a Tavazzano con Villavesco, un piccolo comune in provincia di Lodi, dove lo scorso 18 dicembre una bimba di appena quattro mesi è stata trovata senza vita all’interno dell’abitazione di famiglia. Secondo una prima ricostruzione, la piccola stava bene fino a poche ore prima del decesso: era stata infatti allattata e messa a dormire accanto alla madre. La madre, alcune ore più tardi, si sarebbe accorta che la bimba non respirava più.

Disposta l’autopsia

Alle 9:30 la donna, di origini egiziane, ha chiamato il 118 e sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori. Ogni tentativo di rianimazione si è però rivelato inutile e i medici si sono ritrovati costretti a constatare il decesso della piccola. La tragedia ha profondamente scosso la comunità locale.

La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo della bimba, che è stata affidata all’Istituto di Medicina Legale di Pavia. L’esame, infatti, servirà per accertare le cause della morte della piccola. Al momento si ipotizza un caso di “morte in culla”, ma solo gli accertamenti sul corpo potranno dire davvero cos’è successo.