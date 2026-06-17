Una bimba di quattro mesi di Castrignano del Capo in provincia di Lecce, è morta dopo essere stata colta da un malore improvviso. La tragedia è avvenuta la mattina di oggi, mercoledì 17 giugno, intorno alle 11.30 mentre si trovava in un asilo nido a Santa Maria di Leuca gestito dalle suore.

La piccola è stata portata in ambulanza all’ospedale Cardinale Panico di Tricase dove è stata ricoverata in codice rosso. A nulla sono valse le manovre di rianimazione effettuate dai sanitari iniziate sin dal momento dell’intervento e proseguite fino all’arrivo al pronto soccorso.

Le ipotesi sulle cause della morte

Le condizioni della bambina era apparse subito gravissime ai soccorritori. La bambina sembra non soffrisse di patologie tali da metterla in pericolo di vita. Si attendono le disposizioni dell’autorità giudiziaria. La piccola avrebbe smesso improvvisamente di respirare e le insegnanti hanno subito allertato il 112. Tra l’ipotesi del decesso un rigurgito o lo spettro della Sids, la sindrome della morte in culla.