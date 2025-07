Una bimba di appena quattro mesi è stata portata d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno nel tardo pomeriggio di martedì 22 luglio. I genitori, entrambi giovanissimi – poco più che ventenni e di origine marocchina – l’avevano accompagnata in pronto soccorso in codice azzurro. Apparentemente dormiva, ma i sanitari si sono subito insospettiti per il suo stato di eccessiva sonnolenza.

Nonostante le difficoltà nella comunicazione, dovute alla barriera linguistica, i medici sono riusciti a ricostruire parte della situazione e hanno disposto gli esami tossicologici. Il risultato ha confermato l’assunzione di cocaina. La neonata è stata quindi ricoverata nel reparto di Osservazione Breve Intensiva.

A quel punto è scattata la segnalazione alla polizia. Gli agenti si sono recati in ospedale e hanno portato il padre della bambina in questura per un interrogatorio. L’uomo ha cercato di spiegare le circostanze, ma una delle prime ipotesi – ovvero l’assorbimento della sostanza attraverso l’allattamento – è stata subito esclusa: la madre ha dichiarato di non allattare la figlia al seno.

Il padre è stato rilasciato nelle prime ore del mattino e ha fatto ritorno dalla compagna, mentre la piccola cominciava lentamente a riprendersi grazie alle cure ricevute in ospedale.

Il rapimento e la fuga

Quando sembrava che la situazione potesse stabilizzarsi, tutto è precipitato. La neonata, dopo i primi segnali di ripresa, era stata trasferita nel reparto di pediatria. La mattina seguente, all’alba, il padre si è ripresentato in ospedale con la scusa di voler vedere la figlia. I sanitari, pur concedendo l’accesso, hanno subito allertato le forze dell’ordine.

Approfittando di un attimo di distrazione del personale, l’uomo ha staccato la bambina dai macchinari e l’ha presa in braccio. Poi è uscito dall’edificio e si è allontanato a bordo di un furgone bianco, senza che fosse stata autorizzata alcuna dimissione.

Da quel momento è partita una caccia serrata ai genitori, entrambi senza fissa dimora. Polizia e carabinieri stanno concentrando le ricerche nelle aree di Santa Cecilia a Eboli e Pontecagnano Faiano, gli ultimi luoghi in cui i due sono stati avvistati.