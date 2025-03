Una bimba di due mesi è morta per un rigurgito di latte mentre dormiva nella sua culla. La tragedia si è consumata a Ercolano, in provincia di Napoli. La piccola è stata trovata esanime alle sei di mattina dai genitori, che hanno preso l’auto e sono corsi al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maresca per cercare di salvarla. Inutili i tentativi di rianimarla, per lei non c’è stato nulla da fare.

Tra le urla di disperazione dei genitori, la diagnosi dei medici ha confermato un’istruzione delle vie respiratorie, probabilmente da rigurgito da latte durante il sonno, tra le principali cause di morte precoce nei neonati e lattanti. Sul caso indaga la polizia del commissariato di Torre del Greco.